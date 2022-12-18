Da Bergamo: Boga lascerà l'Atalanta, Fiorentina pronta a prenderlo in prestito. Concorrenza Leicester
Le ultime sull'interesse della Fiorentina per Boga
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2022 10:26
Jeremie Boga venerdì sera ha mandato un messaggio chiaro a Fiorentina e Leicester, l'esterno offensivo ha segnato un bel gol. L'Atalanta per l'ivoriano difficilmente riuscirà a riprendere i soldi che l'ha pagato al Sassuolo, ma nei prossimi mesi potrebbe finire a Firenze o Leicester, le quali sono disposte a prenderlo in prestito. Lo scrive il Corriere di Bergamo.
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