L’Atalanta non ha intenzione di far sconti per Boga, e la Fiorentina dovrà mettere dunque in conto di spendere 20 milioni se vuole aggiudicarsi il giocatore della Dea. Lo scrive La Nazione.

