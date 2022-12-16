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Gazzetta, Boga piace alla Fiorentina ma lui preferirebbe il Leicester. Potrebbe restare all’Atalanta

Non si esclude un prestito di Boga

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 09:29
Gazzetta, Boga piace alla Fiorentina ma lui preferirebbe il Leicester. Potrebbe restare all’Atalanta -
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Gazzetta, Boga piace alla Fiorentina ma lui preferirebbe il Leicester. Potrebbe restare all’Atalanta

Nell’Atalanta in vetrina c’è anche Boga, per il quale non si esclude un prestito (comunque complicato): piace alla Fiorentina, l’ivoriano nel caso preferirebbe una soluzione in Premier (quella, al Leicester, che fece saltare all’ultimo giorno del mercato estivo), ma non è escluso che alla fine resti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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