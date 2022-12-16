Gazzetta, Boga piace alla Fiorentina ma lui preferirebbe il Leicester. Potrebbe restare all’Atalanta
Non si esclude un prestito di Boga
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 09:29
Nell’Atalanta in vetrina c’è anche Boga, per il quale non si esclude un prestito (comunque complicato): piace alla Fiorentina, l’ivoriano nel caso preferirebbe una soluzione in Premier (quella, al Leicester, che fece saltare all’ultimo giorno del mercato estivo), ma non è escluso che alla fine resti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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