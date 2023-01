Boga segna e porta in vantaggio l’Atalanta: ora è difficile strapparlo alla Dea

Sono bastati cinque minuti a Jeremié Boga per mettere la firma sul tabellino dei marcatori. L’esterno francese infatti era stato schierato titolare da Gasperini dopo l’ottima prestazione a partita in corso contro il Bologna. Questa rete rischia di arenare definitivamente la trattativa che l’avrebbe portato sulle sponde dell’Arno, infatti l’Atalanta sta avendo varie difficoltà in fase realizzate e Boga potrebbe essere la soluzione a quest’ultime. Nel caso di cessione di Nico Gonzalez (per ora smentita dalla società) la Fiorentina dovrà dunque pensare ad altri nomi nonostante non si possa considerare del tutto tramontata la “pista francese”.

VEDI ANCHE: BATISTUTA CARICA L’AMBIENTE IN VISTA DEL BIG MATCH: “SIETE PRONTI?”