13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Ritorno di fiamma per Boga e Maldini: due giocatori che possono giocare sulla fascia”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Ritorno di fiamma per Boga e Maldini: due giocatori che possono giocare sulla fascia”

Redazione

13 Dicembre · 08:15

Aggiornamento: 13 Dicembre 2025 · 08:15

TAG:

BogaFiorentinaMaldini

Condividi:

di

È stato lo stesso allenatore a specificare come, in merito a un cambio di modulo, l’assenza di esterni impedisca una rivoluzione tattica. Ma adesso che i viola sono alle prese con una classifica che fa paura, e un primo esperimento di 4-4-2 che contro la Dinamo Kiev ha regalato buone sensazioni, tra le priorità del d.s. Goretti c’è anche quella di individuare giocatori in grado di giocare sulla fascia. Si spiegano così i ritorni di fiamma per obiettivi già seguiti come Boga, in rotta con i tifosi del Nizza, o il figlio d’arte Maldini, che finora ha trovato poco spazio nell’Atalanta, seppure al momento l’attenzione sia rivolta alle lacune più evidenti negli altri reparti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio