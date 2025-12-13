Corriere Fiorentino: “Ritorno di fiamma per Boga e Maldini: due giocatori che possono giocare sulla fascia”

È stato lo stesso allenatore a specificare come, in merito a un cambio di modulo, l’assenza di esterni impedisca una rivoluzione tattica. Ma adesso che i viola sono alle prese con una classifica che fa paura, e un primo esperimento di 4-4-2 che contro la Dinamo Kiev ha regalato buone sensazioni, tra le priorità del d.s. Goretti c’è anche quella di individuare giocatori in grado di giocare sulla fascia. Si spiegano così i ritorni di fiamma per obiettivi già seguiti come Boga, in rotta con i tifosi del Nizza, o il figlio d’arte Maldini, che finora ha trovato poco spazio nell’Atalanta, seppure al momento l’attenzione sia rivolta alle lacune più evidenti negli altri reparti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.