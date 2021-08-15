Nazione, Lirola, l'Atalanta supera con la sua offerta i 12 milioni del Marsiglia. La Fiorentina vorrebbe tenerlo
Lirola all'addio, duello Atalanta-Marsiglia
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2021 11:26
Pol Lirola se lo contendono l'Olympique Marsiglia e l'Atalanta anche se la Fiorentina non vorrebbe perderlo. L'ultima offerta dei bergamaschi supera quella dei francesi, di 12 milioni. Lo scrive La Nazione.
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