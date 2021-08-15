Corriere Fiorentino, Vlahovic, l'offerta dell'Atletico è arrivata. Se parte viola su Scamacca, Belotti o Cunha
La Fiorentina inizia a pensare a dei sostituti in caso di addio di Vlahovic
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2021 11:21
Alla Fiorentina per Dusan Vlahovic l'Atletico Madrid ha offerto 60 milioni più Nehuen Perez. Commisso riuscirà a resistere. La Fiorentina pensa a degli eventuali sostituti. I nomi? Scamacca, il più promettente. Resiste Belotti in scadenza con il Torino e Cunha dell'Hertha Berlino ma costa 30 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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