Nazione, Milenkovic? C'è il Tottenham, trattativa congelata con il West Ham. Vlahovic? C'è l'Atletico

La Fiorentina questa settimana dovrà decidere il futuro di Vlahovic e Milenkovic

Gli affari della Fiorentina dovrebbero accendersi in questa settimana, la stessa che prevede il ritorno in Italia di Rocco Commisso. Su Nikola Milenkovic la Fiorentina ha congelato la trattativa col West Ham quando ha ricevuto la telefonata del Tottenham: il discorso in questo caso potrebbe essere più ampio, poiché gli Spurs si stanno contendendo Dusan Vlahovic con l'Atletico Madrid, entrambi pronti a offrire più di 60 milioni. La presenza del patron viola sarà in ogni caso la garanzia di una decisione definitiva. Sicuramente prima del via del campionato. Lo scrive La Nazione.

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