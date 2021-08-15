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Il Corriere dello Sport scrive: "Vlahovic? Se si vende si continuerà a vivacchiare, il 15° posto sarà l'obiettivo"

Un duro articolo quello che troviamo oggi nelle pagine del Corriere dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2021 09:23
Il Corriere dello Sport scrive: "Vlahovic? Se si vende si continuerà a vivacchiare, il 15° posto sarà l'obiettivo" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Vlahovic
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Oggi proponiamo alcuni estratti dell'articolo firmato da Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport in tema di Fiorentina: "Sull'operazione Vlahovic la Fiorentina si gioca molto della sua credibilità e della sua futura dimensione. C'era un verbo che i tifosi rinfacciavano nell'ultimo periodo ai Della Valle: vivacchiare. Giusto, vivacchiare non è da Firenze. Se l'obiettivo dal 10° al 15° posto va bene a Commisso allora ceda pure Vlahovic. Quando la Fiorentina riuscirà a difendere il suo patrimonio diventerà una grande squadra, fino a quel momento vivacchierà".

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