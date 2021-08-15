Il Corriere dello Sport scrive: "Vlahovic? Se si vende si continuerà a vivacchiare, il 15° posto sarà l'obiettivo"
Un duro articolo quello che troviamo oggi nelle pagine del Corriere dello Sport
Oggi proponiamo alcuni estratti dell'articolo firmato da Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport in tema di Fiorentina: "Sull'operazione Vlahovic la Fiorentina si gioca molto della sua credibilità e della sua futura dimensione. C'era un verbo che i tifosi rinfacciavano nell'ultimo periodo ai Della Valle: vivacchiare. Giusto, vivacchiare non è da Firenze. Se l'obiettivo dal 10° al 15° posto va bene a Commisso allora ceda pure Vlahovic. Quando la Fiorentina riuscirà a difendere il suo patrimonio diventerà una grande squadra, fino a quel momento vivacchierà".
LEGGI ANCHE, CORSPORT, GONZALEZ NON SENTE IL PESO DEI 27 MILIONI: SOGNA UN ESORDIO IN GRANDE DAVANTI A COMMISSO
https://www.labaroviola.com/corsport-gonzalez-non-sente-il-peso-dei-27-milioni-sogna-un-esordio-in-grande-davanti-a-commisso/148114/