CorSport, Gonzalez non sente il peso dei 27 milioni: sogna un esordio in grande davanti a Commisso

Gonzalez l'acquisto più caro nella storia della Fiorentina ma lui non ne sente il peso

Il vero "battesimo" italiano sarà fra una settimana esatta a Roma, ma l'antipasto servito da Nico Gonzalez contro il Cosenza venerdì scorso ha già ingolosito i tifosi. E' costato 27 milioni di euro e ad ogni sua uscita soprattuto nel primo periodo sarà fatta una radiografia. Il giocatore per il momento non ne sente il peso, gioca con leggerezza. Sicuramente Nico sogna un esordio in grande nel massimo campionato italiano nello stadio della Capitale e sotto gli occhi di Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, VLAHOVIC, IL SUO FUTURO SI DECIDERÀ IN SETTIMANA: FIORENTINA IN ANSIA. L’ATLETICO OFFRE 70 MILIONI?

https://www.labaroviola.com/corsport-vlahovic-il-suo-futuro-si-decidera-in-settimana-fiorentina-in-ansia-latletico-offre-70-milioni/148112/