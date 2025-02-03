Di Marzio: "Il Marsiglia si avvicina a Fagioli e offre un prestito con obbligo di riscatto condizionato"

Fiorentina e Marsiglia continuano a spingere per il prestito di Fagioli della Juventus: le ultime novità sulla trattativa. Anche in questa ultima giornata di mercato invernale Nicolò Fagioli continua...

Fiorentina e Marsiglia continuano a spingere per il prestito di Fagioli della Juventus: le ultime novità sulla trattativa. Anche in questa ultima giornata di mercato invernale Nicolò Fagioli continua a essere al centro di diverse trattative. Fiorentina e Marsiglia spingono infatti per il prestito del centrocampista della Juventus. Il club viola ha proposto un prestito con diritto di riscatto ma questa opzione, però, non è gradita al club bianconero e al giocatore.

Nelle ultime ore il club francese ha invece fatto un rilancio per il giocatore, proponendo un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni legate al numero di presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Marsiglia è quindi avanti e si avvicina ma bisognerà anche vedere quale sarà la volontà del giocatore e che tipo di rilancio farà la Fiorentina. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

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