Di Marzio: “Lirola torna al Marsiglia a titolo definitivo: alla Fiorentina 6,5 milioni + 6,5 di bonus”

È fatta per il ritorno di Pol Lirola al Marsiglia. Il terzino si trasferisce in Ligue 1 a titolo definitivo, le visite di rito sono state programmate per domani. Dopo il prestito nella seconda metà della scorsa stagione Lirola ha ottenuto quello che sperava: continuare ad indossare la maglia del Marsiglia. È stato raggiunto l’accordo, infatti, fra la Fiorentina e il club francese sulla base di 6,5 milioni di euro più altri 6,5 di bonus. Lirola domani effettuerà le visite mediche. Il Marsiglia è riuscito ad accontentare la Fiorentina trovando, quindi, l’intesa per il trasferimento del terzino a titolo definitivo. Su Lirola c’era stato anche l’interesse da parte dell’Atalanta. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

