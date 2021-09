Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: “Puoi diventare il più forte della A”

Pol Lirola sarebbe dovuto essere il terzino destro titolare di questa Fiorentina, il ragazzo spagnolo, di ritorno dal prestito al Marsiglia, era stato scelto da Italiano come titolare della fascia destra, il tecnico viola, come scrive il Corriere fiorentino, aveva anche dichiarato: “Lirola, puoi diventare l’esterno più forte della serie A”. Poi la resa, in seguito a comportamenti sbagliati con atteggiamenti che non sono affatto piaciuti e che lo hanno indirizzato verso la cessione definitiva in Francia, vero e grande desiderio di Lirola. Con la Fiorentina costretta a tornare sul mercato…

