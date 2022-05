In Francia si lamentano di Lirola: “Un cataclisma, come un fantasma, sembrava un professionista”

In questa stagione Pol Lirola, è solo l’ombra del giocatore che era la scorsa stagione. Il calciatore spagnolo è stato in viola fino a quest’estate, dove Italiano ha provato inutilmente a convincerlo a restare, ma il terzino ha chiesto e ottenuto il ritorno in Francia. Fabien Laurenti ha raccontato a La Provence i suoi sentimenti per lui: “E’ stato un cataclisma, il che è ricorrente in questa stagione che sta attraversando come un fantasma. In nessun momento ha trovato la metà del livello mostrato durante l’esercizio precedente. È Stupefacente.” E per aggiungere: “Lui dubita molto. L’anno scorso era in prestito e doveva andare a prendere un contratto all’OM. Si è addormentato sugli allori? Non so, sembra un professionista. Penso che il suo il problema è mentale e non riesce a ritrovare fiducia. È messo nelle migliori condizioni?” In questa stagione Pol Lirola ha giocato a 48 partite in tutte le competizioni. Di questo numero, si è affermato solo 29 volte, e raramente nella sua vera posizione di difensore destro. Lo scrive Foot Marseille

