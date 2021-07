La vicenda tra Fiorentina e Marsiglia per Pol Lirola formalmente è chiusa anche se il terzino vorrebbe tornare in Francia. La Fiorentina però da due settimane non ha notizia dai transalpini. Italiano vuole tenerlo e rilanciarlo. Lo scrive La Nazione.

