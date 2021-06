Dalla Francia, Gattuso vuole tenere Lirola anche contro la sua volontà. Marsiglia voleva sconto

Secondo quanto riporta il quotidiano francese La Provence, il futuro di Pol Lirola, il terzino dentro di proprietà della Fiorentina ma da gennaio in prestito al Marsiglia, non è più cosi scontato. Fino a qualche giorno fa il suo riscatto, fissato a 12 milioni, sembrava cosa fatta ma il club francese non ha esercitato il diritto di riscatto, con la speranza di ottenere uno sconto sul cartellino ma in casa viola il nuovo allenatore Gennaro Gattuso pare che voglia puntare su Lirola, anche contro la sua volontà di restare a Firenze.

