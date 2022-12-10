Dalla Francia, tutti vogliono Amrabat, anche il Marsiglia è pronto a fare un'offerta alla Fiorentina
Anche il Marsiglia vuole provare a prendere Amrabat dalla Fiorentina, il marocchino è un pupillo del presidente dei francesi
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 14:10
Amrabat sta giocando un mondiale strepitoso col suo Marocco e tanti club non solo inglesi gli hanno messo gli occhi addosso. Secondo L'Équipe, infatti, il presidente dell'Olimpique Marsiglia, Pablo Longoria, avrebbe messo gli occhi su Sofyan che quindi sarà osservato speciale anche nella sfida di quest'oggi tra il suo Marocco e il Portogallo. Che ne possa scaturire un'asta già nel mercato di gennaio?
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