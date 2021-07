TMW, Lirola, Marsiglia in pressing: il presidente è a Milano, possibile incontro con la Fiorentina

Il presidente dell’Olympique Marsiglia Pablo Longoria è in queste ore a Milano. Secondo TMW il numero uno del club francese potrebbe incontrare presto il Cagliari per discutere di Giovanni Simeone, attaccante dei sardi che piace molto ai transalpini. Possibile incontro in vista anche contro la Fiorentina: il tema sarà quello relativo a Pol Lirola, che vorrebbe tornare a Marsiglia dopo il prestito della passata stagione, ma che i viola non vorrebbero lasciar partire.

