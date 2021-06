Nazione, Lirola vuole tornare al Marsiglia. La Fiorentina chiede almeno 12 milioni

Pol Lirola vuole tornare a giocare al Marsiglia, l’ha detto esplicitamente attraverso i suoi canali social. Il club francese però dovrà convincere la Fiorentina a cederlo. Se fosse rimasto Gattuso, il tecnico voleva ripartire da lui ma ora è di nuovo tutto in gioco. Il club gigliato comunque non lo lascerà partire per meno di 12 milioni. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

