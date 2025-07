Pioli cerca solidità e qualità in mezzo al campo: Bennacer è solo un’idea? Per il Milan è un esubero

Stefano Pioli a breve sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina e presto si unirà al gruppo al Viola Park per iniziare la preparazione estiva. Intanto, sul fronte mercato, emergono i primi nomi legati al suo passato, tra cui quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino rientrato al Milan dopo il prestito all’Olympique Marsiglia.

Bennacer è al momento solo un’idea per la Fiorentina, ma resta una pista da monitorare. Il classe ’97 ha già lavorato con Pioli ai tempi del Milan e il suo profilo piace per visione di gioco e duttilità. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra Milan e Marsiglia è in corso una lunga fase di stallo. Il club francese, che avrebbe voluto trattenerlo, non ha trovato l’intesa né sul prezzo del cartellino né sull’ingaggio del giocatore.

Il Milan, dal canto suo, considera Bennacer un esubero insieme a Yacine Adli, altro ex viola rientrato a Milanello. La Fiorentina resta alla finestra: per ora è solo un’idea, ma Pioli potrebbe spingere per un profilo che conosce bene.