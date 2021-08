Da Torino: Zappacosta all’Atalanta, Lirola al Marsiglia. Assalto della Fiorentina per Singo?

Dopo la cessione di Pol Lirola all’Olympique Marsiglia e l’arrivo ormai imminente di Zappacosta all’Atalanta, la Fiorentina potrebbe provare un blitz last-minute nei confronti di Wilfried Singo. Secondo quanto riporta il portale TorinoGranata.it, l’esterno ivoriano classe 2000 sarebbe finito nel mirino del club Viola. Per la società granata e per il mister, Ivan Juric, è un titolare inamovibile, ma chissà, se davanti alla proverbiale offerta irrinunciabile (dai 16 milioni a salire) non cambi lo stato delle cose.

