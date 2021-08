Tuttosport, Lirola può ancora rimanere alla Fiorentina: il Marsiglia però continua a trattare

Non demorde il Marsiglia che sta lavorando ai fianchi per riprendersi Pol Lirola dopo il prestito della passata stagione: Italiano vorrebbe l’esterno spagnolo ma il presidente del Marsiglia anche ieri ha ribadito di continuare a trattare con la Fiorentina. Che in caso di partenza dell’ex Sassuolo dirotterà su Zappacosta in uscita dal Chelsea e ritenuto più abbordabile di Florenzi. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, RUGANI IL PRIMO NOME DELLA FIORENTINA PER LA DIFESA. IDEA CISTANA MA CELLINO ALZA IL MURO