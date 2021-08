Pedullà: “Lirola vicinissimo al Marsiglia, 12 milioni alla Fiorentina. Il giocatore è già in Francia”

Pol Lirola si avvicina sempre di più all’Olympique Marsiglia. Al punto che nelle ultimissime ore avrebbe lasciato Firenze per raggiungere la Francia, evidentemente confortato dalle rassicurazioni del club francese che vuole chiudere la trattativa nelle prossime ore. C’è già l’accordo sulla cifra, circa 12 milioni, mancano ancora alcuni dettagli sulle modalità di pagamento. Ma evidentemente la scelta di Lirola di tornare in Francia è legata al non trascurabile particolare che ormai l’OM ha sciolto qualsiasi tipo di riserva. E per Lirola si tratta di una priorità assoluta. Adesso mancano davvero i dettagli. Lo scrive Alfredo Pedullà.

