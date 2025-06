Corriere dello Sport: “Fiorentina pronta ad inserirsi se salta Bennacer-Marsiglia. Anjorin e Frendrup le alternative”

La Fiorentina segue con interesse Ismael Bennacer, centrocampista del Milan gradito a Stefano Pioli. Attualmente in prestito al Marsiglia, il club francese non sembra disposto a riscattarlo alla cifra concordata (12 milioni) e cerca uno sconto. Se la trattativa con il Milan dovesse saltare, i viola potrebbero inserirsi sfruttando il legame tra il tecnico emiliano e l’algerino. Restano valide anche altre opzioni per il centrocampo, come Timo Anjorin (in uscita da Empoli) e Morten Frendrup del Genoa, anche se la società ligure non sembra intenzionata a fare sconti. Lo scrive il Corriere dello Sport.