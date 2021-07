Presidente OM: “Lirola? Trattativa in corso con la Fiorentina. Mercato lento per certi giocatori”

Trattativa in corso tra Fiorentina e Olympique Marsiglia per Pol Lirola. Ecco quanto riferito da Pablo Longoria, Presidente dell’OM, durante la conferenza stampa di presentazione di Cengiz Under. Ecco le sue parole sull’esterno Viola:

“Per Lirola la trattativa con la Fiorentina è in corso. In questo mercato, per certi giocatori le cose vanno più lentamente. Come sempre in una trattativa, si deve arrivare al punto in cui tutti sono felici”.

