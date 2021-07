Di Marzio: “Lirola, domani nuova offerta del Marsiglia alla Fiorentina, punta alla chiusura”

Nella giornata di domani il Marsiglia avanzerà un’altra offerta alla Fiorentina per il ritorno Pol Lirola. Il terzino spagnolo potrebbe tornare quindi in Ligue 1, dove ha già giocato con la maglia dell’OM da gennaio a maggio 2021, sempre in prestito dai viola. Ora il club francese punta all’acquisto a titolo definitivo. Il club di Commisso chiede 13 milioni e nell’ultimo round di trattative il Marsiglia era arrivato a 12.

Domani si punta a chiudere per il prezzo del cartellino, poi si penserà anche alle solidarity payment, un premio solidarietà, che corrisponde al 5%, da dare ai club che l’hanno formato. La Fiorentina si aspetta che venga pagato anche questo contributo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

