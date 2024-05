Gasperini avverte i suoi: “Contro il Marsiglia non dobbiamo fare come all’andata con la Fiorentina”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Marsiglia soffermandosi sull’approccio sbagliato a Firenze contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Noi favoriti? I ruoli di favoriti contano poco, quello che conta è come giochi in campo, domani abbiamo più credibilità perché abbiamo eliminato il Liverpool, ma si riparte sempre da zero a zero. Mi auguro di fare meglio della gara d’andata di Firenze, quando ci sono le due gare ci sono sempre atteggiamenti diversi. La nostra prima ambizione è fare una buona partita qui e metterci in evidenza, avere coraggio e qualità nell’affrontare questo tipo di partite”.

LE PAROLE DEL TECNICO DEL BRUGGE