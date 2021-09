Lirola: “Volevo il Marsiglia, col passare del tempo ho temuto di rimanere a Firenze”

Come riporta Calciomercato.com, è intervenuto oggi in conferenza stampa l’ex terzino della Fiorentina Pol Lirola. Il giocatore ha ottentuo in estate il trasferimento al Marsiglia, dopo averlo cercato per molto tempo. Ha raccontato ai giornalisti i difficili giorni che ha passato a Firenze prima dell’ufficializzazione del trasferimento. Le sue parole:

“Ho vissuto una lunga estate. Dopo il debutto, sapevo che volevo tornare. Longoria mi ha detto di stare tranquillo, ma più i giorni passavano più ero nervoso perché mi dicevo che non sarei tornato. Alla fine, sono tornato e sono molto felice”.

