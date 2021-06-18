Dalla Francia, Lirola torna al Marsiglia, alla Fiorentina 12 milioni di euro, chiusura vicina

Pol Lirola è sempre più vicino al ritorno al Marsiglia, la Fiorentina lo cede a titolo definitivo per 12 milioni di euro

Pol Lirola, nonostante il possibile inserimento dell'Atalanta, è sempre più vicino al ritorno all'Olympique Marsiglia. L'esterno spagnolo non ha mai nascosto alla Fiorentina la propria voglia di giocare ancora al Velodrome dopo gli ultimi mesi in prestito. E anche nelle ultime ore lo avrebbe ribadito ai dirigenti viola. L'addio di Gattuso, suo sponsor per la permanenza a Firenze, secondo RMC Sport avrebbe smosso le acque e convinto l'OM ad affondare il colpo: la Fiorentina partiva da una richiesta di 15 milioni di euro, ma secondo l'emittente transalpina l'operazione è vicina alla fumata bianca sulla base di circa 12 milioni. Ovvero la cifra inizialmente pattuita fra le parti per il diritto di riscatto. Lo scrive TMW

FATTA PER GONZALEZ ALLA FIORENTINA OPERAZIONE DA 23 MILIONI DI EURO + 4 DI BONUS

https://www.labaroviola.com/fatta-per-gonzalez-alla-fiorentina-23-milioni-4-di-bonus-visite-mediche-domani/143428/