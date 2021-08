Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?

Il Marsiglia vira su Daniel Wass: abbandonata la pista Pol Lirola? Come riferisce il portale francese foot01, l’OM sta per affondare il colpo per Daniel Wass, terzino destro in scadenza con il Valencia. Stando a quanto scritto dal sito, il club francese starebbe per portare al Valencia un’offerta superiore rispetto alla prima di circa un milione di euro. Da parte dell’OM, però, c’è ancora la speranza che la situazione con la Fiorentina si sblocchi, riuscendo così a trovare un accordo per il ritorno di Pol Lirola.

