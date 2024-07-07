Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito

De Zerbi lo ha messo nel mirino per i francesi ma la Lazio fa sul serio e vuole regalarsi il trequartista barese a parametro zero

Con un contratto scaduto con la Fiorentina il 30 giugno, Gaetano Castrovilli è libero di firmare un contratto con la squadra che offrirà il progetto più nelle sue corde. Diverse società avrebbero dimostrato interesse per il giocatore, tra cui anche la Lazio di Claudio Lotito, ora in lotta anche per Greenwood.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, la società biancoceleste potrebbe intensificare nelle prossime ore i contatti con Alessandro Lucci, agente del calciatore. Secondo l'esperto di calciomercato i primi colloqui tra le parti sono stati positivi. Castrovilli come scritto da TMW, sarebbe però finito anche nella lista dei desideri di Roberto De Zerbi, per il nuovo corso del Marsiglia.

Lo riporta footballnews24.it

Palladino accoglie Kean al Viola Park con un sorriso e un grande abbraccio. Le foto dell’arrivo

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