Di Marzio: “Lirola, il Marsiglia offre 12 milioni la Fiorentina ne chiede 13. Si lavora sul pagamento”

Il ritorno di Pol Lirola al Marsiglia non è lontano, ma vanno sistemate ancora degli importanti dettagli. Dopo il prestito della seconda metà della scorsa stagione in Ligue 1, il terzino spagnolo (su cui c’era anche l’interesse dell’Atalanta) punta a restare all’OM dove ha vissuto un’ottima parentesi calcistica. La distanza tra domanda e offerta è minima, ma continua a esserci: il Marsiglia offre 12 milioni, mentre la Fiorentina ne chiede 13. Risolti questi problemi sulla valutazione del cartellino, si potrà passare allo step successivo per risolvere le questioni relative ai termini di pagamento. Ci sono infatti anche da sistemare le questioni relative ai termini di pagamento e al solidarity payment, un premio solidarietà che corrisponde al 5% da dare ai club che l’hanno formato. La Fiorentina sta insistendo affinché il Marsiglia paghi interamente questo contributo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.