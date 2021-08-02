Tuttosport, per il Marsiglia sono troppi 12 milioni per Lirola. Prossime ore decisive
Il Marsiglia non è disposto a versare la cifra di 12 milioni per Lirola. Commisso non è disposto a trattare. L'affare può saltare?
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 14:51
Sempre in bilico la posizione di Pol Lirola alla Fiorentina. Il difensore viola vorrebbe cambiare aria con l'Olympique Marsiglia sempre interessato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club del sud della Francia ritiene eccessiva la richiesta da 12 milioni di euro del patron Rocco Commisso. Le prossime ore potrebbero essere decisive in un senso o nell'altro.
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