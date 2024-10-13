TMW riporta: "Arthur può lasciare la Juve a gennaio e volare da De Zerbi al Marsiglia"

Il centrocampista brasiliano è fuori dai piani del tecnico della Juventus Thiago Motta che non lo ha mai nemmeno convocato

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Marsiglia di De Zerbi ha iniziato a muoversi in vista di gennaio per portare in Francia dalla Juventus il centrocampista brasiliano ex viola Arthur che è stato inserito nella lista A e in quella UEFA ma non fa parte dei piani dell'allenatore Thiago Motta. E' molto probabile allora una sua cessione per il mese di gennaio con il club francese in pole ma non solo, infatti sulle sue tracce però ci sarebbero anche club di Premier League ma chissà che l'ex allenatore del Sassuolo non faccia sul serio per accaparrarselo.

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