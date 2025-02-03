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Di Marzio: "Rilancio del Marsiglia nelle ultime ore per Fagioli, superata l'offerta della Fiorentina"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa per Fagioli sul suo sito web, queste le sue parole:"Anche in questa ultima giornata di m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 11:32
Di Marzio: "Rilancio del Marsiglia nelle ultime ore per Fagioli, superata l'offerta della Fiorentina" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa per Fagioli sul suo sito web, queste le sue parole:

"Anche in questa ultima giornata di mercato invernale Nicolò Fagioli continua a essere al centro di diverse trattative.
Fiorentina e Marsiglia spingono infatti per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista della Juventus. Questa opzione, però, non è gradita al club bianconero e al giocatore. Nelle ultime ore il club francese ha però fatto un rilancio per il giocatore, superando così l’offerta del club viola."

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