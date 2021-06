TMW, Lirola, l’opzione di riscatto è scaduta. Lui vuole restare al Marsiglia: trattativa con la Fiorentina

Pol Lirola vuole restare all’Olympique Marsiglia. Passato a gennaio dalla Fiorentina all’OM in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto (13 milioni di euro), il terzino spagnolo poteva essere riscattato per 13 milioni di euro dalla società francese.

L’opzione è scaduta, ma la trattativa non è conclusa. Anzi. Lirola anche nell’ultimo summit col suo entourage ha chiarito di voler restare a Marsiglia, il presidente Longoria vuole trattenerlo e la trattativa tra le due società va avanti in queste ore con contatti continui. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, PRADÈ HA FIRMATO IL RINNOVO DUE SETTIMANE FA, MA IL COMUNICATO UFFICIALE SOLO ALLA FINE DEL MESE