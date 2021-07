Dalla Spagna, trattativa Marsiglia-Lirola non decolla: il club francese vira su Wass

La trattativa Olympique Marsiglia–Fiorentina per Pol Lirola non sembra decollare. I francesi, vista la complicazione che ha subito l’operazione, stanno valutando nuove alternative. In particolare modo, secondo quanto riportato da Eldesmarque, il Marsiglia sembra essere molto interessato al Daniel Wass, terzino del Valencia con contratto in scadenza nel 2022.

