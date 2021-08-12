Di Marzio: "Lirola saluterà la Fiorentina: duello Atalanta-Marsiglia. Nuova offerta dei francesi"

Lirola-Fiorentina all'addio, corsa a due per lo spagnolo

Non c'è solo il Marsiglia su Pol Lirola della Fiorentina, ma anche l'Atalanta. I nerazzurri hanno perso Hans Hateboer per infortunio, l'olandese ha avuto una ricaduta al problema al quinto metatarso del piede sinistro e dovrà stare fuori a lungo.

Sul giocatore della Fiorentina c'è però da tempo anche il Marsiglia. I francesi ormai da praticamente un mese seguono il profilo e sono in contatto con la società viola, senza però trovare il giusto accordo. Nelle ultime ore il Marsiglia ha presentato una nuova offerta. Per Lirola, quindi, al momento è corsa a due.

Da un lato c'è l'Atalanta di Gasperini, che gli permetterebbe di giocare la Champions e di rimanere in Italia, dall'altra la possibilità di continuare la sua esperienza con il Marsiglia dopo i sei mesi in prestito la passata stagione in un campionato che con l'arrivo di Leo Messi potrebbe anche acquisire più fascino. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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