CorSport, Lirola, il Marsiglia è tornato alla carica ma servono 12-13 milioni: la Fiorentina vuole un’offerta giusta 

Lirola, difficilmente la Fiorentina se ne priverà fino alla fine del ritiro di Moena. C'è il Marsiglia

L’Olympique Marsiglia è tornato alla carica per Pol Lirola, ma i 12-13 milioni chiesti non sono stati ancora raggiunti e fino al ritiro di Moena è difficile che i Viola se ne privino e non certo senza un’offerta adeguata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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