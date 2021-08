Secondo quanto riporta Sky Sport, il terzino destro della Fiorentina, Pol Lirola, potrebbe già essere in Francia domani per fare le visite mediche. Alla Fiorentina arriverebbe dal Chelsea il terzino, Davide Zappacosta, per sostituirlo appena si libera Lirola.

LEGGI ANCHE OSTACOLO INGAGGIO PER PJANIC ALLA FIORENTINA