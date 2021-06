Tuttosport, Lirola, Gattuso aveva messo il veto sulla cessione, ora tutto dipende dal nuovo mister 

Il calciatore sotto i riflettori è Davide Zappacosta, continua ad essere il nome per sostituire Pol Lirola. Il Marsiglia non ha fatto valere il riscatto e proverà a far ripartire la trattativa. Servono circa 12 milioni di euro. Per Lirola Gattuso aveva messo il veto sulla cessione ma adesso dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore. Lo scrive Tuttosport oggi in edicola.

