TMW, c’è accordo per Lirola al Marsiglia, ma i francesi vogliono pagarlo alla Fiorentina in 4 anni

Secondo quello che riporta TMW, nella giornata di venerdì l’Olympique Marsiglia ha presentato la sua offerta alla Fiorentina per l’acquisto del terzino spagnolo Pol Lirola a titolo definitivo. L’OM ha messo sul piatto 12 milioni di euro da pagare in quattro anni. L’accordo al momento ancora non c’è. E questo non solo perché la Fiorentina ne chiede 13, ma soprattutto perché la società gigliata chiede un pagamento al massimo in due anni. I contatti vanno avanti, sono costanti e nel frattempo la società viola sta provando anche a convincere Lirola a restare. Anche se la risposta del classe ’97 è sempre la stessa: vuole tornare all’OM. Nel frattempo, resta viva anche l’ipotesi Atalanta. Ma la Dea, prima di affondare il colpo, deve cedere Hans Hateboer.