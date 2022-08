Aveva fatto i capricci per andare al Marsiglia, adesso Lirola lo scaricano e lo regalano all’Elche

Italiano aveva fatto di tutto per trattenerlo ma lui, Pol Lirola, terzino destro classe 1997 spagnolo, aveva solo voglia di andare al Marsiglia, a tutti i costi e in tutti i modi, regalando almeno la possibilità alla Fiorentina di incassare 12 milioni. Ma un anno dopo, dopo una stagione disastrosa, il Marsiglia ha scaricato il terzino destro e lo ha venduto all’Elche, piccolo club spagnolo perchè non rientra nei piani del tecnico Tudor. Insomma, poteva diventare grande con Italiano e la Fiorentina, ma ha fatto la scelta sbagliata..

LE PAROLE DI JOE BARONE