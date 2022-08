La Fiorentina affronterà il Twente nei playoff di Conference League. Dunque, nessuna sorprrsa. Gli olandesi, dopo essersi imposti per 3-1 all’andata, hanno chiuso il discorso con un altro rotondo 4-1 ai danni del Cukaricki al De Grolsch Veste. Appuntamento il 18 d’agosto al Franchi per la prima gara valida per i playoff della Conference League.