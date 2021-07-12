Nazione, Lirola-Fiorentina all'addio, ultimatum del Marsiglia. L'Atalanta resta alla finestra
Lirola lascerà la Fiorentina, ultimo tentativo del Marsiglia
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2021 09:57
Pol Lirola può lasciare la Fiorentina. Il Marsiglia a breve presenterà un'altra offerta, si è data comunque un ultimatum, l'Atalanta invece alla finestra. Lo scrive La Nazione.
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