Italiano, da mercoledì allenamento doppio: serve accelerare, vuole creare una Fiorentina brillante

Italiano deve soddisfare le aspettative della società

Tocca a Vincenzo Italiano e l'allenatore ex Spezia sa che ha un modo solo per cercare di soddisfare le aspettative: entrare dentro la testa dei calciatori per inculcare una mentalità diversa e lavorare fino allo sfinimento sul campo per trasmettere i propri concetti di gioco. I due allenamenti al giorno da mercoledì a venerdì con il gruppo ancora a Firenze significano che è già tempo di valutazioni e di prove. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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