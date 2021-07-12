Nazione, Milenkovic, il Tottenham ci prova ma l'offerta alla Fiorentina è troppo bassa
Milenkovic, nuova offerta da parte del Tottenham?
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2021 09:29
L’unico sondaggio concreto per Nikola Milenkovic è stato quello del Tottenham. L’offerta però è bassa, tra il 20 ed il 25 luglio potrebbe arrivarne un’altra. I Viola devono prendere in considerazione l’ipotesi rinnovo se l’offerta degli Spurs non dovesse arrivare. Lo scrive La Nazione.
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