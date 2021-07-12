Tuttosport, Savanier il primo nome per il centrocampo. Resistono le piste Torreira, Ricci e Zaccagni

La Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno per rinforzarsi

La Fiorentina continua a guardare il mercato del centrocampo con alcuni profili sotto i riflettori: il franco-algerino Teji Savanier del Montpellier è considerato fra i più interessanti ma non tramontano le piste che potrebbero portare a Torreira e Ricci ma anche Zaccagni del Verona. Riflettori accesi su Messias e in difesa su Kouyaté del Metz. Piace Stryger Larsen dell’Udinese. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA, BATTUTA L’INGHILTERRA. E’ FESTA GRANDE PER IL POPOLO ITALIANO

https://www.labaroviola.com/litalia-e-campione-deuropa-battuta-linghilterra-e-festa-grande-per-il-popolo-italiano/145591/