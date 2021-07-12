L'Italia è campione d'Europa, battuta l'Inghilterra. E' festa grande per il popolo italiano

Italia in festa, gli azzurri di Mancini portano a casa l'Europeo

L'Italia ha vinto 4-3 contro l'Inghilterra ai calci di rigore ed ha alzato al cielo di Wembley la Coppa dell'Europeo. Decisive le parate di Donnarumma a Sancho e a Saka. Festa grande in tutta Italia per il brillante traguardo raggiunto dagli azzurri. Gaetano Castrovilli e l'ex viola Federico Chiesa hanno posato insieme con la Coppa.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI SVELA: “INCONTRO CON LA FIORENTINA IN SETTIMANA. CREDO CHE L’ESITO SARÀ POSITIVO”

https://www.labaroviola.com/antognoni-svela-incontro-con-la-fiorentina-in-settimana-credo-che-lesito-sara-positivo/145586/