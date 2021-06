CorSport, Lirola è un caso, il Marsiglia lo vuole, la Fiorentina non fa sconti: è nella lista di Moena

Forse per Pol Lirola non si arriverà al braccio di ferro ma dipende molto dall’offerta presentata ufficialmente dall’Olympique Marsiglia per riprendersi l’esterno spagnolo che una volta scaduto il prestito è rientrato alla Fiorentina dove Gattuso ha deciso di inserirlo nella lista dei calciatori da “verificare” a Moena. Sia il Marsiglia che lo stesso calciatore spingono per trasformare il prestito della seconda metà di stagione in cessione definitiva, però per un buon punto d’inizio della trattativa serve che alla società viola pervenga un’offerta ce pareggi almeno quella che era stata inserita nell’accordo di gennaio. Dodici milioni. Il mancato riscatto è già un indizio che la cifra rappresenta un ostacolo, idem il tentativo di abbassarla a campionato appena concluso. La Fiorentina non svenderà Lirola, e se non cambia nulla lo aggregherà al gruppo destinato al ritiro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

